Полностью рассекречены флагманские смартфоны Huawei P40 и P40 Pro

Сетевые инсайдеры поделились полным полными перечнями характеристик флагманских смартфонов Huawei P40 и P40 Pro. Объединяет их однокристальная система Kirin 990, Android 10 AOSP, поддержка двух карт SIM и карт памяти Nano Memory, по 8 ГБ ОЗУ, адаптеры Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac, модуль бесконтактных платежей NFC, а также порт USB-C.

Huawei P40 оснастят 6,1-дюймовым OLED дисплеем (2340:1080 точек), фронтальная камеру на 32 Мп, 128 ГБ встроенной памяти, батарею на 3800 мАч, основную камеру с тремя модулями на 50, 16(сверхширик) и 8 Мп. Huawei P40 Pro приписывают 6,58-дюймовый OLED дисплей (2640:1080 точек), 256 ГБ встроенной памяти, двойной селфи-камерой с главным модулем на 32 Мп, батарею на 4200 мАч, а также основную тройную камеру на 50, 40 (сверхширик) и 12 Мп.

Габариты Huawei P40 составляют 148,9 x 71,06 x 8,5 мм, а вес 175 граммов, Huawei P40 Pro — 158,2 x 72,6 x 8,95 мм, вес — 203 грамма. Базовый P40 будет стоить в Европе 800 евро, а цена P40 Pro стартует с отметки 1000 евро. По недостоверным данным, в линейке будет еще модель P40 Pro Plus, которая будет ещё дороже.