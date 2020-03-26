Полностью рассекречены смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

2020-03-26, Автор - Полина Байзарова; Продукт - OnePlus 8; [124]
Авторитетный информатор Ишан Агарвал поделился перечнями характеристик флагманских смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Из сходств у них однокристальная система Qualcomm Snapdragon 865, 8/12 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ встроенной памяти, (OnePlus 8 используется оперативная память LPDDR4X, OnePlus 8 Pro получил LPDDR5). Встроенная память в обоих случаях UFS 3.0. Разрешение селфи-камер 16 Мп. OnePlus 8 оснащён 6,55-дюймовым Full HD дисплеем с кадровой частотой 90 Гц, основной тройной камерой на 48, 16 и 2 Мп, батареей на 4300 мАч, а также поддержкой проводной 30-Вт зарядки.

OnePlus 8 Pro характеризуется 6,78-дюймовым QHD+ экраном с кадровой частотой 120 Гц, основной квадрокамерой на 48, 48, 8 и 5 Мп, батареей на 4500 мАч, проводную 30-Вт, беспроводную 30-Вт и обратную беспроводную мощностью 3 Вт зарядками и наконец защитой от пыли и влаги (IP68).


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