Полупрозрачные часы Casio G-Shock GA-2100BM оценили в 130 евро

Компания Casio пополнила ассортимент гибридных часов моделями G-Shock GA-2100BM 7A2, 7A5 и 7A8 в небесно-голубой, розово-золотой и серебристой расцветках. Новинка характеризуется корпусом из смолы с габаритами 48,5:45,4:11,8 мм и массой 51 грамм, металлическим аналоговым циферблатом, маленьким цифровым экраном, восьмиугольным безелем, полупрозрачным ремешком, двойной светодиодной подсветкой, водонепроницаемостью до 20 бар, двумя батарейками SR726W, таймером обратного отсчёта, секундомером с точностью 1/100 секунды, пятью ежедневными будильниками, мировым временем и автоматическим календарем (до 2099 года). Цена часов составляет 130 евро.