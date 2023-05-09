Пользователь купил инженерный образец видеокарты Radeon RX 7900 XTX

Один из пользователей Reddit приобрел предсерийную графическую карту Radeon RX 7900 XTX, предназначенную исключительно для внутренних испытаний в AMD. Энтузиаст приобрел карту на вторичном рынке со значительной скидкой и плата выглядит как референсная модель AMD Radeon RX 7900 XTX, однако она может иметь некоторые функции, недоступные в розничной версии, или не иметь определённых возможностей, которые обычно включены в коммерческую версию платы. Пользователь не уточнил, где он купил данную видеокарту, но разумно предположить, что это было на интернет-аукционе. Покупатель указал, что плата была продана как бывшая в использовании с скидкой от 300 до 400 долларов по сравнению с ценой розничной референсной модели Radeon RX 7900 XTX, одной из лучших графических карт, доступных на сегодняшний день.

Стоит отметить, что перед тем, как графические карты попадают в розницу, они проходят обширное внутреннее тестирование. Такие образцы могут требовать специальных драйверов и могут не поддерживаться официальными приложениями и не только. В результате они могут иметь более высокую или более низкую производительность по сравнению с розничными версиями и даже иметь возможности, не поддерживаемые коммерческими продуктами. Интересно, как такая видеокарта попала в продажу, особенно учитывая, что производитель обычно достаточно долго тестирует свои решения и не позволяет их даже на обзор отправить. Но будем ждать результатов тестирования от пользователя.
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