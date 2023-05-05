Пользователь удвоил память в видеокарте AMD

Довольно известный автор контента и оверклокер Пауло Гомес обновил ещё одну видеокарту — на этот раз AMD PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon, увеличив её объем видеопамяти с 6 ГБ до 12 ГБ с более быстрыми 2 ГБ чипами памяти 16 Гбит/сек. Модификация памяти для этой карты была более простой по сравнению с модификацией RTX 3060 с 8 ГБ до 12 ГБ, о которой мы рассказывали ранее. Для этого специалисту пришлось провести замену оригинальных шести модулей памяти на новые модули с удвоенной ёмкостью и отредактировать BIOS AMD-карты для поддержки новых модулей памяти системой.

Для замены модулей памяти Гомес использовал термопистолет, чтобы нагреть точки соединения между микросхемами памяти и платой, так что модули памяти могли быть безопасно удалены без повреждения компонентов. Затем он подготовил плату для новых модулей ёмкостью 2 ГБ специальным клеем, который будет держать модули на месте, и установил новые модули на карту. Так как RX 5600 XT не поставляется с конфигурацией 12 ГБ, требуется модификация BIOS для поддержки данного объёма памяти —моддер использовал hex-редактор для изменения соответствующих значений, которые позволят BIOS распознать более быстрые микросхемы памяти ёмкостью 2 ГБ, а затем прошил BIOS на карту. Да, такое всё ещё возможно, но с каждым новым поколением видеокарт вмешиваться в BIOS становится всё сложнее, тогда как выпаять модули памяти и поставить на их место что-то новое уже давно не составляет труда на самом деле. Ждём GTX 980 на 48 ГБ.