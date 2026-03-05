Пользователь заказал старый MacBook Pro, а получил новый на M5 Pro

На Reddit два пользователя под никами TheBaHa и o2b рассказали о том, что произошло после того, как они настроили свои конфигурации MacBook Pro с M4 Max. В обоих случаях речь идёт о дорогих вариантах ноутбука, то есть покупатели выбрали одни из самых мощных конфигураций текущего поколения и заплатили за них значительные суммы. Один из пользователей рассказал, что на прошлой неделе заказал 14-дюймовый MacBook Pro с процессором M4 Max, 16-ядерным CPU, 40-ядерным GPU, 64 ГБ объединённой памяти, накопителем на 1 ТБ и стандартным дисплеем без покрытия nano-texture. Позже он заметил, что заказ был отменён и автоматически заменён новым, и только потом понял, что речь идет уже о версии ноутбука с процессором M5. При этом взимать новую цену с пользователя не стали — он получит более современный ноутбук по цене старого.