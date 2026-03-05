Пользователь заказал старый MacBook Pro, а получил новый на M5 Pro

Обновлённая линейка MacBook Pro с процессорами Apple M5 Pro и Apple M5 Max уже доступна для предварительного заказа, однако не все покупатели, планирующие приобрести портативный Mac, внимательно следят за анонсами компании. Некоторые из них оформили заказы на версии с Apple M4 Max буквально за несколько дней до презентации новых моделей. Можно представить их удивление, когда компания Apple представила новое поколение процессоров, но ещё более неожиданным оказалось то, что Apple просто отменила их заказы на MacBook Pro с M4 Max и автоматически заменила их версиями с M5 Max. Такой подход многие уже назвали примером действительно высокого уровня сервиса.

На Reddit два пользователя под никами TheBaHa и o2b рассказали о том, что произошло после того, как они настроили свои конфигурации MacBook Pro с M4 Max. В обоих случаях речь идёт о дорогих вариантах ноутбука, то есть покупатели выбрали одни из самых мощных конфигураций текущего поколения и заплатили за них значительные суммы. Один из пользователей рассказал, что на прошлой неделе заказал 14-дюймовый MacBook Pro с процессором M4 Max, 16-ядерным CPU, 40-ядерным GPU, 64 ГБ объединённой памяти, накопителем на 1 ТБ и стандартным дисплеем без покрытия nano-texture. Позже он заметил, что заказ был отменён и автоматически заменён новым, и только потом понял, что речь идет уже о версии ноутбука с процессором M5. При этом взимать новую цену с пользователя не стали — он получит более современный ноутбук по цене старого.
