Пользователи iPhone X жалуются на проблему со входящими вызовами

У владельцев топового смартфона iPhone X обнаружилась новая проблема – задержки со входящими звонками. Об этом сообщает издание Financial Times. По словам источника, на новую неприятность жалуется около сотни пользователей. Ее суть заключается в том, что активация экрана задерживается от 6 до 10 секунд. В результате пользователи просто не успевают отреагировать на звонок до того, как он сбросится. Представители Apple заявили, что уже изучают проблему. В последнем обновлении iOS 11.2.5 проблема все ещё не не была устранена.