Пользователи iPhone X жалуются на трескающуюся камеру

Владельцы iPhone X жалуются на новую проблему – треснувшую камеру. Соответствующие сообщения появляются на протяжении последних недель на таких ресурсах, как Reddit и официальный форум Apple. По словам пользователей, на защитном стекле основной камеры возникают трещины. Что самое неприятное, смартфоны не падали, на ударялись и не подвергались физическому воздействию. Apple не считает поломку гарантийным случаем и предлагает пользователям оплатить ремонт за 550 долларов. Предполагается, что стекло лопается от давления других предметов или перепадов температур. Сама Apple еще не прокомментировала ситуацию.