Пользователи iPhone смогут заблокировать WhatsApp с помощью Touch ID или Face ID

Если вы частый пользователь WhatsApp скоро вы сможете чувствовать себя еще более спокойно, используя некоторые из наиболее безопасных мер из индустрии смартфонов: Touch ID и Face ID . Конечно, если у вас есть iPhone.

Новая функция, появившаяся в WhatsApp, была замечена в альфа-версии приложения, которая пока недоступна для скачивания. Какой ID-метод, который вы сможете использовать, полностью зависит от вашего iPhone, нет моделей, которые имеют как датчик отпечатков пальцев, так и камеру True Depth. После того, как вы активируете опцию WhatsApp, чтобы требовать того или другого, вам придется идентифицировать себя каждый раз, когда вы открываете приложение. Если биометрическая опция используется безуспешно несколько раз, приложение предложит ввести пароль для вашего iPhone. Эта функция также даст преимущество WhatsApp Business, корпоративной версии приложения, которое также находится в разработке. Способность защищать конфиденциальную информацию может иметь жизненно важное значение в корпоративном мире. Прежде чем вы начнете беспокоиться о том, что использование этой функции может скомпрометировать ваши методы идентификации, можете быть спокойны, что такого не произойдет. WhatsApp будет просто получать доступ к API-интерфейсам Apple, которые будут выполнять всю работу и сообщать приложению, была ли разблокировка успешной или нет. В настоящее время нет никаких намеков на поддержку аналогичных функций безопасности для Android, но более чем вероятно, что WhatsApp также внедрит их в версию Android.