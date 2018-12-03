Пользователи жалуются на низкое качество камеры в MacBook Air 2018

MacBook Air (2018) становится тоньше и легче своего предшественника, но его камера FaceTime HD оказалась заметно хуже, чем ожидалось.

На форуме Apple растет число пользователей, которые жалуются на плохое качество камеры FaceTime HD. Один пользователь заявил, что качество изображения камеры FaceTime HD хуже, чем у передней камеры iPhone 7. Другой пользователь предполагает, что проблема может быть вызвана разрешением сенсора или проблемой программного обеспечения. Кто-то уже успел поменять ноутбук по гарантии, но проблема не исчезла. Некоторые пользователи даже сравнили качество камеры с качеством старого MacBook Air и обнаружили, что новая модель хуже.