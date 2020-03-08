Популярный смартфон Huawei P30 Pro снова подешевел

2020-03-08, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Huawei P30 Pro; [78]
Уже совсем скоро компания Huawei представит флагманские камерофоны серии Huawei P40, ну а пока китайский производитель решил вновь снизить цены на прошлогодний флагман Huawei P30 Pro. Например, вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти подешевел с $575 до $518. В самом начале продаж гаджет стоил около $800. Столь резкое удешевление может быть связано не только с выходом нового поколения. Почти год назад на момент релиза Huawei P30 Pro возглавил рейтинг камерофонов DxOMark, сейчас он опустился на десятое место, пропустив вперед такие модели, Huawei Mate 30 Pro 5G, Honor V30 Pro, Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy Note 10+.


Комментарии и отзывы Huawei P30 Pro
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