Porsche Design и AOC представили свой стильный монитор Porsche Design AOC AGON PD27

Наконец-то, Porsche Design и AOC представили свой новый продукт, игровой монитор Porsche Design AOC AGON PD27. Монитор имеет не только стильный дизайн, но и превосходные характеристики.

Porsche Design AOC AGON PD27 предлагает 27-дюймовую панель с разрешением QHD (2560x1440), частоту обновления 240 Гц и время отклика 0,5 мс. Монитор сертифицирован VESA DisplayHDR 400, имеет высокую цветопередачу. Кривизна 1000R идеально подойдет для гоночных симуляторов.

Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro. В меню настроек есть игровые предустановки. Модель оснащена стереодинамиками со звуком DTS. На задней панели расположен четыре порта USB 3.2, два разъема HDMI 2.0 и разъема DisplayPort 1.4.

Монитор Porsche Design AOC AGON PD27 оценен в 950 долларов и будет доступен в середине ноября.
Комментарии и отзывы Porsche Design AOC AGON PD27
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