Портативный 4K OLED-монитор Samsung Zion Pro

Zion Pro — это новый недорогой портативный OLED-монитор, оснащенный сенсорным экраном Samsung 4K OLED и толщиной всего 0,16 дюйма,он предлагет частоту обновления 60 Гц и время отклика 1 мс.

В современном цифровом мире мы проводим большую часть времени перед экранами. Но любой, кто ежедневно проводит много времени за экраном, знает, как трудно работать с одним дисплеем или пытаться что-то сделать на крошечном экране телефона. Zion — это отличное решение для отображения, потрясающий 4K-монитор plug and play, который мгновенно расширяет ваш рабочий стол, погружает вас в яркие развлечения и повышает ваш игровой опыт в любое время и в любом месте.

Официальный выпуск монитора Samsung Zion Pro состоится примерно в мае 2022 года.