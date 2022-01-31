Портативный 4K OLED-монитор Samsung Zion Pro…

В современном цифровом мире мы проводим большую часть времени перед экранами. Но любой, кто ежедневно проводит много времени за экраном, знает, как трудно работать с одним дисплеем или пытаться что-то сделать на крошечном экране телефона. Zion — это отличное решение для отображения, потрясающий 4K-монитор plug and play, который мгновенно расширяет ваш рабочий стол, погружает вас в яркие развлечения и повышает ваш игровой опыт в любое время и в любом месте.
Официальный выпуск монитора Samsung Zion Pro состоится примерно в мае 2022 года.