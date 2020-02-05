Портативный Bluetooth-динамик FINGERS SuperLit с RGB подсветкой

Компания FINGERS выпустила новый портативный динамик SuperLit с RGB-подсветкой, которая светится в ритме музыки. Динамик подключается через Bluetooth 5.0 и имеет стереофоническое исполнение, технологию TWS и множество других входов.

SuperLit получил два 10 вт 45-миллиметровых динамика, FM-радио, карту MicroSD, Aux 3,5 мм. Он имеет встроенные элементы управления, которые дают пользователям полный контроль над воспроизведением музыки. Производитель заявляет о 9 часах автономной работы. Портативная акустическая система SuperLit оценена в 2 300 рублей.