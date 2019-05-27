Портативный монитор ASUS ROG Strix XG17 имеет частоту обновления 240 Гц

Компания ASUS показала в рамках выставки Computex первый в мире портативный геймерский монитор ROG Strix XG17 с частотой обновления 240 Гц. Новинка характеризуется 17,3-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920:1080 пикселей, временем отклика 3 мс, встроенными стереофоническими динамиками, магнитной откидной крышкой, встроенной батареей, интерфейсами micro-HDMI и USB-C (DisplayPort). По словам производителя, на максимальной частоте 240 Гц монитор может проработать без подзарядки около трех часов. Предусмотрена поддержка Quick Charge 3.0 и USB Power Delivery. Также на выставке анонсировали 15,6-дюймовую сенсорную панель ZenScreen Touch, автономность которой заявлена на уровне четырех часов.