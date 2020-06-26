Портативный монитор ASUS ROG Strix XG17AHP оценен в 50 000 рублей

Компания ASUS объявила о скором начале российских продаж портативного монитора ROG Strix XG17AHP, который предназначен для геймеров. Новинку можно будет купить в третьем квартале года по цене в 50 000 рублей за стандартный вариант, и за 42 000 рублей за версию XG17AHPE без подставки ROG Tripod и сумки.

Монитор характеризуется 17,3-дюймовой панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, частотой обновления 240 Гц, временем отклика матрицы 3 мс, 100% охватом цветовой палитры sRGB, углом обзора по горизонтали 178 градусов, аудиосистемой с двумя 1-Вт динамиками, аккумулятором на 7800 мАч, портом USB Type-C, интерфейсом Micro HDMI 2.0, подставкой ROG Tripod и фирменными игровыми средствами ASUS GamePlus.
Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix XG17AHP
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