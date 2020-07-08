Портативный монитор Lenovo ThinkVision M14t оценен в $450

Компания Lenovo пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ThinkVision M14t, которая может похвастаться сенсорным управлением как при помощи пальцев, так и специального пера. Новинка характеризуется 14-дюймовой панелью с разрешением 1920:1080 точек, яркостью 300 кд/м2, поддержкой распознавания до десяти прикосновений одновременно и до 4096 уровней силы нажатия, возможностью работать как с альбомной, так и с портретной ориентациями, функциональной подставкой, двумя симметричными портами USB Type-C, массой в 698 г, а также технологией TÜV Rheinland Low Blue Light для заботы о глазах пользователя. Цена монитора составляет 450 долларов.