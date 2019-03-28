Портативный пылесос Dyson V11

Облегчите себе домашнюю уборку с помощью портативного вакуумного пылесоса Dyson V11.

Благодаря технологии датчика динамической нагрузки это устройство регулирует положение двигателя 360 раз в секунду. Dyson V11 Absolute определяет сопротивление шины и автоматически изменяет скорость двигателя между коврами и твердыми полами. Благодаря головке очистителя High Torque, пылесос легко удаляет грязь с ковра, независимо от того, на сколько он испачкан. Точно так же он улавливает мелкую пыль с щелей и твердых полов. Пылесос также легко переключается между различными режимами, включая Auto, Boost и Eco. Кроме того, ЖК-экран позволяет узнать как работает машина, время работы и заполненность контейнера. Благодаря конструкции без проводов, пылесос Dyson V11 Absolute позволяет легко проводить уборку вне дома.