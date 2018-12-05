Последняя бета-версия MIUI 10 для Xiaomi POCO F1 добавляет видеозапись 960 кадров в секунду

Обновление бета-версии MIUI 10 8.12.6 для Poco F1 приводит к множеству изменений, самый большой из которых связан с усовершенствованиями камеры.

Poco F1 теперь сможет снимать видео с замедленным воспроизведением со скоростью 960 кадров в секунду. Камера также получает режим Super low-light, который позволяет снимать высококачественные изображения в условиях слабого освещения. Кроме того, Xiaomi исправил мерцание экрана, которое присутствовало при разблокировке телефона, а также проблему перевода в меню. Обновление также оптимизирует раздел приложения «Настройки», который получает новый редизайн. Обновление доступно в рамках бета-тестирования. Оно весит 1,7 ГБ и вскоре будет доступно во всем мире.