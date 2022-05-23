Поставщик дисплеев BOE может потерять миллионы заказов на панели OLED для iPhone 14

Китайский производитель дисплеев Beijing Oriental Electronics (BOE) заключил сделку с Apple на поставку OLED-панелей для серии iPhone 14. Тем не менее, южнокорейское издание The Elec сообщает, что компания еще не получила одобрения Apple на дисплеи iPhone 14 и фактически может потерять порядка 30 миллионов OLED-экранов для iPhone 2022 года. Это связано с тем, что BOE в одностороннем порядке изменила конструкцию ширины схемы OLED-панелей iPhone 13 в начале этого года, чтобы увеличить доходность, в результате чего Apple попросила BOE остановить производство панелей.

Производство OLED-панелей iPhone 13 компанией BOE было остановлено с февраля, и издательство сообщает, что производитель дисплеев даже отправил руководителя высшего звена, к которому присоединились несколько сотрудников, в штаб-квартиру Apple, чтобы объяснить причину внесения изменений в дизайн в одностороннем порядке. BOE также попросил Apple одобрить производство OLED-панелей для iPhone 14, но не получил четкого ответа от Apple. Сообщается, что Apple хочет уменьшить свою зависимость от Samsung Display и LG Display, диверсифицируя своих поставщиков и занимая позицию на переговорах. Но поскольку компания, как говорят, попросила BOE остановить производство OLED-экранов для iPhone 13 и еще не одобрила производство OLED-панелей для iPhone 14, Samsung Display и LG Display, скорее всего, получат заказы на те 30 миллионов панелей, которые должны были быть изготовлены компанией BOE.