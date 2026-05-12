Поставки OLED-дисплеев для смартфонов сильно обвалились

На фоне продолжающегося кризиса на рынке памяти спрос на смартфоны начал снижаться, из-за чего производители были вынуждены пересмотреть объёмы закупок различных компонентов, включая OLED-дисплеи. Проблема затронула всю индустрию — поставщики экранов также столкнулись с серьёзным давлением из-за дефицита DRAM. Согласно свежей статистике, поставки OLED-панелей для смартфонов в 1 квартале 2026 года сократились на 12%, однако корейские компании всё ещё сохраняют сильные позиции на рынке. Например, компания Samsung продолжает удерживать лидерство благодаря масштабам производства и влиянию на рынок.

Сейчас Samsung контролирует 44% мирового рынка OLED-панелей для смартфонов. У LG ситуация заметно слабее — доля компании составляет лишь 9%, хотя её показатели всё же выросли на 1,4% относительно 1 квартала 2025 года. Аналитики UBI Research считают, что позиции LG могут укрепиться ближе к концу года, когда компания получит новые заказы на дисплеи для iPhone. Китайская BOE, которую Apple часто рассматривает как резервного поставщика, занимает второе место с долей рынка в 16%. Компания смогла укрепиться благодаря более низким ценам на OLED-панели, однако у неё по-прежнему остаются проблемы с качеством и стабильностью производства. Но так или иначе поставки OLED-дисплеев постепенно снижаются, что может серьёзно ударить по лидерам рынка и по сегменту смартфонов в частности. Но пока что это лишь предположение — результаты узнаем ближе к концу года.
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
