Поставки видеокарт в третьем квартале увеличились на 12% по сравнению с прошлым годом

Рост глобального рынка графических процессоров (GPU) для ПК достиг 101 миллиона единиц в третьем квартале 21 года, а поставки процессоров для ПК увеличились на 9% в годовом исчислении. В целом, совокупный годовой темп роста графических процессоров составит -1,1% в течение 2020-2025 годов, а установленная база достигнет 3249 миллионов единиц к концу прогнозируемого периода. В течение следующих пяти лет проникновение дискретных графических процессоров (dGPU) в ПК вырастет и достигнет уровня 31%. Общая доля рынка AMD по сравнению с прошлым кварталом увеличилась на 1,4%, доля рынка Intel снизилась на -6,2%, а доля рынка Nvidia увеличилась на 4,86%, как показано в диаграмме.

Общие поставки графических процессоров снизились на -18,2% по сравнению с прошлым кварталом, поставки AMD снизились на -11,4%, поставки Intel снизились на -25,6%, а поставки Nvidia увеличились на 8,0%. Графические процессоры традиционно являются ведущим индикатором рынка, потому что графический процессор входит в систему до того, как поставщики отправят ПК. Большинство производителей полупроводников прогнозируют рост в следующем квартале в среднем на 2,7%.
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