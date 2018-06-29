Поставки видеокарты Gigabyte снизились на 20% во 2 квартале 18 года

Мы уже упоминали о глобальном снижении спроса, теперь результат падения криптовалютного рынка сказался на рынке графических карт. Многие производители видеокарт включая Gigabyte Technology во втором квартале, спрос на их видеокарты упадет на 20%, а также упадет и рыночная стоимость графических ускорителей.На конференции инвесторов, состоявшейся 27 июня, Gigabyte заявила, что ее поставки графических карт во втором квартале оцениваются примерно в миллион единиц, по сравнению с 1,2 миллионами кварталов ранее, сообщает о цифрах.