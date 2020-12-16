Потенциальный хит Poco M3 выходит в России

Компания Xiaomi объявила о том, что уже сегодня вечером в России будет представлен смартфон Poco M3. Тогда же будет объявлена рекомендованная российская цена. В остальном мире аппарат оценен в 149 долларов за вариант с 64 ГБ флеш-памяти и 169 долларов за версию с 128 ГБ.

Напомним, что новинка оснащается 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной памяти, отдельным слотом для карт памяти microSD, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, боковым дактилоскопом, предустановленной оболочкой MIUI 12 на базе Android 10, а также черной, синей и желтой расцветками.