Потенциальный iPhone SE 2 засветился на видео

На просторах китайской социальной сети Weibo появилось видео, на котором, как утверждает автор, изображено второе поколение смартфона iPhone SE. Устройство на видео сочетает в себе угловатый дизайн iPhone SE, узкие рамки вокруг экрана с вырезом в стиле iPhone X и двойную камеру на задней панели. Заметим, что управление производится жестами, как в iOS на флагманском iPhone X. Большинство экспертов сомневаются в достоверности утечки, однако некоторые из них указывают на то, что китайские смартфоны-подделки обычно не столь убедительно демонстрируют интерфейс. Так или иначе, официальный анонс iPhone SE2 может состояться уже в начале июня на конференции для разработчиков WWDC 2018.