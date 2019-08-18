Power Color выпускает графические процессоры RX 5700 Red Devil и Red Dragon

Power Color выпускает две версии серии RX 5700, первая - известный вариант Red Devil, а вторая - Red Dragon. Ограниченная серия RX 5700 XT Red Devil имеет три 90-мм вентилятора, распределенных по кулеру длиной 300 мм с толстой задней панелью для дополнительной защиты. Пользовательский графический процессор использует 12-слойную конструкцию печатной платы с 10 VRM и высокополимерными крышками, что делает его одной из лучших пользовательских карт RX 5700 XT для разгона.

Как обычно, серия Red Devil предлагает функцию Dual BIOS. При стандартных настройках RX 5700 XT Red Devil работает на частоте 1905 МГц и увеличивает частоту до 2010 МГц, в то время как стандартный RX 5700 Red Devil работает на частоте 1725 МГц с повышением до 1750 МГц.

Вместо этого на картах Power Color Red Dragon используется кулер с двумя вентиляторами, с двумя 100-миллиметровыми вентиляторами, пятью тепловыми трубками и теми же возможностями двойного BIOS, что и у карты Red Devil. Одним из ключевых отличий здесь являются стандартные тактовые частоты, которые достигают 1795 МГц с повышением до 1905 МГц для 5700 XT Red Dragon и 1720 МГц с повышением до 1750 МГц на стандартном RX 5700 Red Dragon.