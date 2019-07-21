PowerBank Redmi на 10 000 и 20 000 мАч

Redmi представил пару внешних аккумуляторов емкостью 10 000 и 20 000 мАч. Оба оснащены двумя интерфейсами USB-A (подходит для одновременной зарядки двух смартфонов) и по одному USB-С и microUSB, что делает его универсальным средством для зарядки смартфонов и других устройств. А еще, по словам компании, PowerBank Redmi можно перевозить в самолете. Старшая версия поддерживает быструю зарядку 18W. Реализованы все плюшки для гарантии безопасности устройств и их владельцев (защита от перегрева, перенапряжения, замыканий и прочего).О стоимости новинки пока неизвестно.