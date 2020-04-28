PowerColor Radeon RX 5600 XT выглядит отлично

В последнее время производители видеокарт делают серьезный упор на компактные решения, так как многие геймеры перешли на компактные корпуса и уже не горят большим желанием покупать громадные графические ускорители. И специально для этих геймеров была выпущена видеокарта PowerColor Radeon RX 5600 XT. Она очень компактная, занимает очень мало пространства в корпусе и благодаря этому является одним из лучших решений на рынке. Вы можете купить очень небольшой корпус, поставить туда данную модель и получать наслаждение от видеоигр. Конечно, это далеко не флагманское решение, но за свои деньги это прямо лучший выбор. Настоятельно рекомендуем посмотреть на данную новинку и оценить ее преимущества перед своими конкурентами.