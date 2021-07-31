PowerColor Radeon RX 6600 XT представлена в исполнении Red Devil, Hellbound и Fighter

PowerColor готовит к выпуску видеокарты серии Radeon RX 6600 XT. Ожидается, что линейка Radeon RX 6600 XT будет выпущена в вариантах Red Devil, Hellbound и Fighter, а именно PowerColor 6600 XT 8GB Red Devil, RX 6600 XT 8GB Hellhound и RX 6600 XT 8GB Fighter. Видеокарты были замечены у известных ритейлеров. Ожидается, что видеокарты AMD RX 6600 XT будут запущены 11 августа. Линейка Radeon RX 6600 XT призвана обеспечить комфортный игровой процесс в современные игры в разрешении 1080p.

Серия Radeon RX 6600 XT основана на графическом процессоре Navi 23 XT с 32 МБ Infinity Cache и 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с 128-битной шиной. Общая пропускная способность увеличена до 256 ГБ/с.