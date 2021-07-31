PowerColor Radeon RX 6600 XT представлена в исполнении Red Devil, Hellbound и Fighter

PowerColor готовит к выпуску видеокарты серии Radeon RX 6600 XT. Ожидается, что линейка Radeon RX 6600 XT будет выпущена в вариантах Red Devil, Hellbound и Fighter, а именно PowerColor 6600 XT 8GB Red Devil, RX 6600 XT 8GB Hellhound и RX 6600 XT 8GB Fighter. Видеокарты были замечены у известных ритейлеров. Ожидается, что видеокарты AMD RX 6600 XT будут запущены 11 августа. Линейка Radeon RX 6600 XT призвана обеспечить комфортный игровой процесс в современные игры в разрешении 1080p.

Серия Radeon RX 6600 XT основана на графическом процессоре Navi 23 XT с 32 МБ Infinity Cache и 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с 128-битной шиной. Общая пропускная способность увеличена до 256 ГБ/с.
Комментарии и отзывы PowerColor Radeon RX 6600 XT
Представлена видеокарта LEADTEK GeForce ...
Компания LEADTEK показала видеокарту GeForce RTX 3080 Ti WinFast Hurricane. Изображения стали доступными ...
MSI перевыпустила GeForce GT 730 за 42 д...
Рынок видеокарт сейчас находится в таком плохом состоянии, что MSI выпустила новую видеокарту с графическ...
Colorful анонсировала видеокарту GeForce...
Компания Colorful анонсировала свою новую видеокарту GeForce RTX 3090 iGame KUDAN. ...
В Китае представлена видеокарта Onda NVI...
Китайский производитель Onda Electronics объявил о выпуске видеокарты Onda NVIDIA RTX 3060 Aegis. ...
Сборка ПК для игр Full HD. Июнь 2021 год...
Не так давно к нам обратился один из читателей с просьбой собрать недорогой ПК для игры в World of Tanks ...
EVGA заменит сгоревшие видеокарты GeForc...
EVGA официально подтвердила, что все ее видеокарты GeForce RTX 3090, которые были убиты проблемами с закр...
MSI представила видеокарту GeForce RTX 3...
Компания MSI представила видеокарту GeForce RTX 3070 SUPRIM SE GODZILLA демонстрирующий дизайн известной ...
NVIDIA готовит к релизу RTX 3080 Super...
Если вам все еще недостаточно мощи лучшего игрового ноутбука с RTX 3080, похоже, что NVIDIA планирует вып...
Обзор двух Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 24GB (NED3090019SB-132BA) в режиме NVLink RTX 3090Обзор двух Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 24GB (NED3090019SB-132BA) в режиме NVLink RTX 3090
Сборка ПК для игр Full HD. Июнь 2021 года. GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD)Сборка ПК для игр Full HD. Июнь 2021 года. GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD)
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC 11GB (ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING). Тесты видеокарты 2021Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC 11GB (ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING). Тесты видеокарты 2021
Тесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартамиТесты Assassin’s Creed Valhalla в 4K с актуальными видеокартами
Лучший игровой ПК. GIGABYTE GeForce RTX 3080 VISION OC GV-N3080VISION OC-10GDЛучший игровой ПК. GIGABYTE GeForce RTX 3080 VISION OC GV-N3080VISION OC-10GD
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor