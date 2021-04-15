PowerColor представила Radeon RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate

В последнее время многие производители видеокарт стали выпускать модели на жидкостной системе охлаждения, чтобы продавать их еще дороже оригинальных и радовать энтузиастов, которые готовы сделать СЖО в своем компьютере буквально для всего. Например, в продажу поступила видеокарта PowerColor Radeon RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate, которая оснащена водоблоком и подходит для включения в общую систему охлаждения компьютера. Стоит такая видеокарта чуть дороже 2400 евро, что, как вы сами понимаете, просто космические деньги даже по современным меркам в период дефицита. Соответственно, покупать такую карту будут разве что очень большие фанаты компании и ценители СЖО в целом, но, честно говоря, выглядит дороговато по рынку.