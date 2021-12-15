PowerColor совместно с Ducky Channel создали механическую клавиатуру PowerColor x Ducky One 2 SF RGB

PowerColor, ведущий инновационный производитель видеокарт с 1997 года, объявляет о новом сотрудничестве с Ducky, ведущим производителем механических клавиатур. Выпуск специальной версии клавиатуры PowerColor x Ducky One 2 SF RGB.

PowerColor укрепляет свои игровые возможности с помощью ведущего производителя механических клавиатур Ducky. PowerColor x Ducky One 2 SF RGB , специально созданный для геймеров, представляет собой оборудование, которое работает так же хорошо, как и выглядит. Клавиатура содержит все элементы, которые так необходимы как геймерам, так и стримерам. One 2 SF сочетает в себе многолетний опыт двух гигантов индустрии и имеет компактный размер, который освобождает место на рабочем столе и готов к работе.

Механическая функция One 2 SF переключается между тактильным и бесшумным режимом, позволяя пользователю адаптировать обратную связь по всей клавиатуре благодаря переключателям Kailh MX White / Brown, что на 100% гарантировано как минимум при 50 миллионах нажатий клавиш.

PowerColor x Ducky One 2 SF поставляется со съемником клавиш Ducky, дополнительными клавишами, а также несколькими стандартными опциями, позволяющими персонализировать стиль в соответствии с предпочтениями пользователя.