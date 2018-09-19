Практичный и надежный смартфон Maimang 7

Смартфон Maimang 7 вышел с мощной характеристикой. Весит новинка Huawei 172 грамма при габаритах 158,3 х 75,3 х 7,6 мм. В оснащение девайса входят: модуль геопозиционирования GPS-ГЛОНАСС, симметричный порт USB-C, аккумуляторная батарея на 3750 мАч и беспроводные адаптеры Bluetooth 4.2 LE и Wi-Fi 802.11ac (2,4 / 5 ГГц).В отличие от Mate 20 Lite, имеющего в своем арсенале 4 ГБ ОЗУ, новая модель Huawei получила 6 ГБ «оперативки». А вот объем энергонезависимой памяти остался на прежнем уровне и составляет 64 ГБ. Предусмотрен также слот расширения для карт формата microSD.Электронная начинка Huawei Maimang 7 изготовлена на базе 8-ядерного мобильного чипсета Kirin 710. За обработку графических данных отвечает видеоускоритель ARM Mali-G51 MP4. Рабочей средой для программного обеспечения выступает Android версии 8.1 Oreo с графической оболочкой EMUI 8.2.Экран гаджета получил солидный размер диагонали 6,3 дюйма и расширенный формат 19,5:9. Дисплей обеспечивает четкость изображения 2340 × 1080 пикселей и охват цветового спектра NTSC на 85 процентов. Согласно веяниям современной моды, экран оснастили вырезом в верхней части. Данный элемент предназначен для селфи-камеры, которая состоит из двух оптических блоков разрешением 24 МП и 2 МП. Камера на тыльной стороне представлена модулями на 20 МП и 2 МП. Дактилоскопический сканер также находится на задней панели смартфона.Стоимость смартфона составит 350 долларов.