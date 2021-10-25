Предполагаемая цена на видеокарту Intel Xe-HPG Arc Alchemist

Линейка видеокарт Intel Arc Alchemist, основанная на конфигурации графического процессора Xe-HPG, приближается к запуску. Учитывая текущую ситуацию, когда графические процессоры AMD и NVIDIA выводят цены на видеокарты по сравнению с рекомендованной по умолчанию рекомендованной ценой, интересно, как Intel установит цены на свои будущие графические процессоры и впишется ли в рынок. Есть два основных пакета: один стоимостью 900 долларов, который включает в себя товары Intel Arc, ПК Xbox Game Pass на шесть месяцев, графическую карту Intel Premium Arc Alchemist, и один стоимостью 700 долларов, который состоит из трех месяцев Xbox Game Pass для ПК, товаров Intel Arc и графической карты Intel Performance Arc Alchemist.

Intel объединила комплект стоимостью 700 долларов с графическим процессором Performance Arc, который сам по себе стоит около 650 долларов. Это указывает на то, что две видеокарты Intel Performance и Premium Arch Alchemist примерно стоят 650 и 825 долларов. Как будет выглядеть окончательная цена? Пока остается загадкой.
Комментарии и отзывы Intel Xe-HPG Arc Alchemist
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