Предполагаемый Mi Band 6 обнаружен в коде приложения Zepp

В сети пользователи приложения Zepp поделились информации, что обнаружили несколько деталей о Xiaomi Mi Band Band 6.

Говорят, что Mi Band 6 носит кодовое имя "Pangu" и будет не только иметь те же полезные функции, что и его предшественник, но также принесет несколько новых функций, а также визуальные улучшения. Устройство поставляется с номерами моделей XMSH16HM и, вероятно, может иметь версии с NFC и без NFC для разных рынков. Исходный код приложения Zepp показал, что данные показывают, что Mi Band 6 будет поставляться с поддержкой Alexa и датчиком SpO2 для измерения кислорода в крови.

Ожидается, что Mi Band 6 будет иметь встроенный GPS, но в коде прошивки есть конфликтующие команды, которые оспаривают это. Утечка циферблатов для Band 6 имеет более высокое разрешение, чем те, которые хранятся в Mi Band 5, что также предполагает, что фитнес-браслет может иметь больший дисплей, чем 1,1-дюймовый экран, установленный на Mi Band 5.

Ещё Mi Band 6 может получить до 30 режимов активности по сравнению с 11 моделями на Mi Band 5.