Представлен 115-дюймовый телевизор TCL X955 Max

Компания TCL в рамках проходящей сейчас в Берлине выставки KOOP 2024 представила огромный телевизор TCL X955 Max. Новинка характеризуется 115-дюймовой матрицей со светодиодной подсветкой QD-Mini LED шестого поколения с 20000 зонами затемнения, яркостью в режиме HDR 5000 нит, 98-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, частотой обновления изображения до 144 Гц, поддержкой ALLM, HDR10+ и Dolby Vision IQ, однокристальной системой MediaTek Pentonic 700 (MT9653), 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также акустической системой ONKYO формата 6.2.2. Цена и дата начала продаж телевизора будут объявлены позже.