Представлен 144-Гц 4K-монитор Philips 329M1RV

Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью 329M1RV, который получил 32-дюймовую Fast IPS-панель с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка характеризуется частотой обновления 144 Гц, временем отклика 1 мс (G2G), поддержкой адаптивной синхронизации для более плавного геймплея, контрастностью 1000:1, яркостью 400 кд/м2, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, одним интерфейсом DisplayPort 1.4 и двумя HDMI 2.0, симметричным портом USB Type-C с возможностью подключения к ноутбуку, подсветкой Ambiglow и аудиосистемой с поддержкой DTS. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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