Представлен 144-Гц монитор Lenovo ThinkVision S25-4e

Компания Lenovo пополнила ассортимент недорогих мониторов моделью ThinkVision S25-4e, которая основана на 24,5-дюймовой IPS-матрице с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц, временем отклика 4 мс, показателем статической контрастности 1500:1, максимальной яркостью 250 нит, глубиной цвета 8 бит (6 бит + FRC), 99-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, регулировкой угла наклона, настенным креплением VESA 100:100 мм, а также интерфейсами HDMI 1.4 и VGA для подключения к компьютеру. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 87 долларов.