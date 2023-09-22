Представлен 144-Гц телевизор Hisense Vidda New X

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью Vidda New X, в которую вошли версии с диагональю экрана от 55 до 85 дюймов по цене от 380 до 880 долларов соответственно. Новинки характеризуются LCD-матрицами разрешением 4K Ultra HD, кадровой частотой 144 Гц, 4-ядерной однокристальной системой MediaTek MT9653 с тактовой частотой до 1,3 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, фирменной технологией Sapphire для улучшения качества картинки, двумя динамиками суммарной мощностью 18 Вт, поддержкой звука Dolby Atmos, тремя интерфейсами HDMI 2.1, двумя портами USB-A, разъемом Ethernet (RJ45), оптическим аудиовходом, а также адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.