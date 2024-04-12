Представлен 160-Гц 4K-монитор INNOCN 27M2V Lite

Компания INNOCN пополнила ассортимент игровых мониторов моделью INNOCN 27M2V Lite, которая основана на 27-дюймовой панели Mini-LED с разрешением 3860:2160 пикселей (формат 4K). Новинка также характеризуется 384 независимыми областями подсветки, кадровой частотой 160 Гц, временем отклика 1 мс, динамической контрастностью 1000000:1, яркостью 1000 нит, 99% покрытием цветового пространства Adobe RGB, 99% DCI-P3 и 100% sRGB, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним портом DP1.4, разъемом USB-C с возможностью зарядки других устройств мощностью 65 Вт, 3,5-мм аудиогнездом и подставкой с возможностью отрегулировать высоту, поворот, вращение и наклон. Цена монитора на китайском рынке составляет 330 долларов.

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