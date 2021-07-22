Геймерский WQHD-монитор HP X34 оценен в €465

Компания HP пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью X34, которая получила 34-дюймовую плоскую панель с разрешением WQHD (3440:1440 пикселей). Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), 99% охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой технологий AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея и Eyesafe для заботы о глазах пользователя, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, 3,5-мм разъемом для наушников и регулируемой подставкой. Цена монитора составляет 465 евро.

Комментарии и отзывы HP X34
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