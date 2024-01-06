Представлен 165-Гц монитор Cooler Master GP2711

Компания Cooler Master пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G2711, которая основана на 27-дюймовой VA-матрице с подсветкой Mini LED. Новинка также характеризуется разрешением 2560:1440 пикселей, частотой обновления 165 Гц, контрастностью 3000:1 и 3000000:1 в режиме HDR10, временем отклика от серого к серому 4 мс, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, 93,5% охватом цветового пространства Adobe RGB и 95% DCI-P3, точностью заводской калибровки Delta E ≤ 2, режимом Low Blue Light и технологией Flicker-Free для заботы о глазах пользователя, интерфейсами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB 3.0 и USB-C с функцией передачи питания другим устройствам мощностью 15 Вт. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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