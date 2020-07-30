Представлен 165-Гц монитор Dell S2721DGF

Компания Dell пополнила ассортимент игровых мониторов моделью S2721DGF, которая получила 27-дюймовую IPS-панель. Новинка также характеризуется разрешением 2560:1440 пикселей, поддержкой адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync для более плавной игры, сертификатом VESA Display HDR 400, 98% охватом цветовой палитры DCI-P3, контрастностью 1000: 1, скоростью отклика 1 мс, частотой обновления 165 Гц, углами обзора 178°, «стабилизатором тени» для регулирования контрастности и гаммы для в темных областях, двумя интерфейсами HDMI, одним DisplayPort, разъемом для наушников, четырехпортовым концентратором USB 3.0 и гибко регулируемой подставкой. Цена монитора составляет 400 долларов.