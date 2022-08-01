Представлен 165-Гц монитор Gigabyte G24F 2

Компания Gigabyte пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G24F 2, которая получила 23,8-дюймовую Super Speed IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 пикселей (Full HD). Также отметим яркость 300 кд/м2, контрастность 1100:1, углы обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, время отклика MPRT в 1 мс, кадровую частоту от 165 Гц до 180 Гц в режиме OC, 95% охват цветовой палитры DCI-P3 и 125% охват sRGB, воспроизведение 16,7 млн оттенков, поддержку технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, функцию Black Equalizer для лучшего отображения темных участков, системы Flicker-Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователей, два интерфейса HDMI 2.0, один Displayport 1.2, концентратор USB 3.2 Gen 1, 3,5-мм разъем и подставку с возможностью регулировки угла наклона до 25 градусов и высоты по до 13 см. Цена монитора и дата начала продаж будут объявлены позже.