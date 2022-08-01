Представлен 165-Гц монитор Gigabyte G24F 2

Компания Gigabyte пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G24F 2, которая получила 23,8-дюймовую Super Speed IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 пикселей (Full HD). Также отметим яркость 300 кд/м2, контрастность 1100:1, углы обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, время отклика MPRT в 1 мс, кадровую частоту от 165 Гц до 180 Гц в режиме OC, 95% охват цветовой палитры DCI-P3 и 125% охват sRGB, воспроизведение 16,7 млн оттенков, поддержку технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, функцию Black Equalizer для лучшего отображения темных участков, системы Flicker-Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователей, два интерфейса HDMI 2.0, один Displayport 1.2, концентратор USB 3.2 Gen 1, 3,5-мм разъем и подставку с возможностью регулировки угла наклона до 25 градусов и высоты по до 13 см. Цена монитора и дата начала продаж будут объявлены позже.

Представлен 165-Гц вогнутый монитор MSI G27CQ5…
Компания MSI представила геймерский монитор G27CQ5, который получил 27-дюймовую вогнутую VA-панель с разр…
ASUS представила игровой монитор ROG Strix XG32UQ с поддержк…
ASUS расширяет ассортимент игровых мониторов представив новую модель - ROG Strix XG32UQ. Это 32-дюймовый …
Представлен UltraWide монитор Philips 34E1C5600HE…
Компания Philips расширяет ассортимент UltraWide мониторов представив новую модель - 34E1C5600HE. …
Обзор DIGMA DM-MONG2410. Игровой 24-дюймовый IPS-монитор с 1…
Геймеры, особенно отдающие предпочтение сетевым шутерам, чаще всего делают выбор в пользу мониторов с диа…
Представлен монитор Acer KB272Abmiix…
Компания Acer представила монитор KB272Abmiix, который получил 27-дюймовую VA-панель с разрешением 1920:1…
Lenovo представила моноблок ThinkCentre neo 50a 24…
Представлен моноблок Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 с инновационными функциями искусственного интеллекта. …
Монитор HP Z24m G3 получил выдвижную камеру…
Компания НР пополнила ассортимент мониторов моделью Z24m G3, которая станет доступна для покупки в июне. …
Представлен 28-дюймовый 4K-монитор AOC GAMING U28G2XU2 …
Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AOC GAMING U28G2XU2, которая получила 28-…
Обзор ASUS TUF GAMING VG28UQL1A. Игровой 28-дюймовый IPS-монитор для некстген и ПКОбзор ASUS TUF GAMING VG28UQL1A. Игровой 28-дюймовый IPS-монитор для некстген и ПК
Обзор Digma DM-MONF2710. Недорогой 27-дюймовый IPS-монитор для работы и игрОбзор Digma DM-MONF2710. Недорогой 27-дюймовый IPS-монитор для работы и игр
Обзор Philips 241V8L. Недорогой монитор для работы и учебыОбзор Philips 241V8L. Недорогой монитор для работы и учебы
Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса
Обзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контентаОбзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контента
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor