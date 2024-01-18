Представлен 165-Гц монитор Iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1

Японский производитель Iiyama пополнил ассортимент мониторов моделью ProLite XCB4594DQSN-B1, которая основана на 44,5-дюймовой VA-матрице с разрешением 5120:1440 пикселей. Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 165 Гц, кривизной 1500R, контрастностью 3000:1, временем отклика от серого к серому 0,8 мс, яркостью 450 нит, 10-битной глубиной цвета, 100% покрытием цветового пространства sRGB, поддержкой технологии FreeSync, фильтром синего света для заботы о глазах пользователя, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4, двумя HDMI 2.1, концентратором USB 3.2 (Gen 1), портом RJ-45, 3,5-мм гнездом для наушников, разъемом USB-C с альтернативным режимом DisplayPort и подачей питания на другие устройства мощностью до 90 Вт, подставкой с регулировкой наклона и высоты, а также настенным креплением VESA (200:100 мм). Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.