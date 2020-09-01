Представлен 165-Гц монитор MSI Optix MAG270VC2

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью Optix MAG270VC2, которая получила 27-дюймовую VA-панель с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка имеет частоту обновления 165 Гц, время отклика 1 мс, 95,66% охват цветовой палитры DCI-P3 и 122,18% охват пространства sRGB, радиус кривизны 1800R, углы обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркость 250 кд/м2, контрастность 3000:1 и динамическую контрастность 100 000 000:1. Монитор также может похвастаться системой Adaptive Sync для более плавного игрового процесса, функцией Night Vision для лучше видимости тёмных сцен, технологиями Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах, интерфейсами DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 и HDMI 1.4. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.