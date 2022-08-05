Представлен 170-Гц геймерский монитор MSI G2422

Также отметим контрастность 1100:1, динамическую контрастность 100 000 000:1, углы обзора до 178 градусов по вертикали и горизонтали, подставку в регулировкой угла наклона на 25 градусов, технологию FreeSync Premium для более плавного геймплея, системы Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя, функцию Night Vision для лучшего отображения темных участков, два разъема HDMI 1.4b и один DisplayPort 1.2a, 3,5-мм гнездо и крепление VESA. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.