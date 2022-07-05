Представлен 170-Гц игровой монитор MSI G2412

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G2412, которая получила 23,8-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется временем отклика в 1 мс (MPRT), кадровой частотой 170 Гц, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1100:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора до 178 градусов, 86,52%, 81,64% и 102,58% охватом цветовых палитр Adobe RGB, DCI-P3 и sRGB соответственно, поддержкой технологии AMD FreeSync для более плавной картинки, функцией Night Vision лучшей детализации тёмных участков, средствами Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя, двумя разъемами HDMI 1.4b и одним DisplayPort 1.2a, 3,5-мм разъемом для наушников и креплением VESA. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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