Представлен 170-Гц монитор MSI G2722

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G2722, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка характеризуется кадровой частотой 170 Гц, временем отклика MPRT 1 мс, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1100:1 и динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, воспроизведением 16,7 млн цветовых оттенков, 85,67% охватом палитры Adobe RGB, 81,1% – DCI-P3 и 101,91% sRGB, поддержкой технологии FreeSync Premium для более плавного геймплея, Night Vision для лучшей видимости противников в темноте, Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователей, двумя разъемам HDMI 1.4b и одним DisplayPort 1.2a, 3,5-мм гнездом для наушников и подставкой для регулировки угла наклона. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.