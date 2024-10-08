Представлен 180-Гц монитор AOC 24G40E

Компания AOC пополнила ассортимент доступных геймерских мониторов моделью AOC 24G40E, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 92 долларов. Новинка получила 23,8-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), временем отклика 0,5 мс, кадровой частотой 180 Гц, глубиной цвета 8 бит, статической контрастностью 1000:1, пиковой яркостью 300 нит, 99-процентным покрытием цветового пространства sRGB и 93-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, подставку с функцией регулировки наклона, интерфейсы HDMI 1.4 и DisplayPort 1.4, а также настенное крепление VESA 100:100 мм.