Представлен 180-Гц монитор AOC Gaming 24G4X

Тайваньская компания AOC International пополнила ассортимент мониторов моделями Gaming 24G4X и Gaming 27G4X, которые оценены в 190 и 220 евро соответственно. Новинки характеризуются 24- и 27-дюймовыми IPS-матрицами с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), кадровой частотой 180 Гц, временем отклика 1 мс, поддержкой динамического диапазона HDR10 и технологии NVIDIA G-Sync, функциями заботы о зрении (подсветка без мерцания и фильтр синего цвета), функцией перекрестия прицела, которое меняет цвет в зависимости от окружения, подставкой с возможностью регулировки высоты и угла поворота. Продажи мониторов стартуют в ближайшие дни.

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